Taxa para visitar Fernando de Noronha vai subir. Veja valores

A partir do dia 1º de novembro de 2024, os visitantes do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha pagarão um valor reajustado para acessar uma das áreas naturais mais preservadas do Brasil.

O ingresso passará a custar R$ 373,00, mas visitantes brasileiros terão direito a um desconto de 50%, pagando R$ 186,50. O ingresso tem validade de 10 dias consecutivos e permite explorar as belezas naturais do parque.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), moradores da ilha, familiares de primeiro grau e pessoas que atuem no arquipélago com autorização para trabalho continuarão isentos da taxa.

