Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e recebe deboche de Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Taylor Swift foi vaiada quando sua imagem apareceu no telão da final do Super Bowl, na vitória do Philadelphia Eagles por 40 a 22 sobre o Kansas City Chiefs. Ela namora Travis Kelce, um dos jogadores do Chiefs.

“O que está acontecendo?”, perguntou ela a uma amiga quando ouviu as vaias do público.

Até o presidente americano, Donald Trump, fez chacota com a artista ao compartilhar um vídeo das vaias em comparação aos aplausos que ele recebeu no evento.

“A única que teve uma noite mais difícil que a do Kansas City Chiefs foi Taylor Swift. Ela foi vaiada para fora do estádio. O ‘Make America Great Again’ é implacável!”, escreveu o presidente em uma publicação.

Vale lembrar que Swift demonstrou apoio à democrata Kamala Harris na corrida presidencial dos Estados Unidos.

