TCDF faz visita técnica no Teatro Nacional antes da reabertura oficial

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) fez uma visita técnica no Teatro Nacional Cláudio Santoro, nesta terça-feira (17/12), véspera da reabertura do patrimônio, fechado há 10 anos.

Relator do processo no TCDF sobre a reforma, manutenção e conservação do espaço, o conselheiro Renato Rainha fez a vistoria com a engenheira e auditora de controle externo Adriana Portugal. Na ocasião, eles verificaram o andamento da conclusão das intervenções realizadas na Sala Martins Pena.

Segundo o conselheiro Renato Rainha, a nova inspeção permitiu observar de perto os principais aspectos da reforma, como obras de acessibilidade, a instalação dos sistemas de prevenção e combate a incêndios e a recuperação estrutural do edifício.

“Estivemos em todas as unidades que passaram por mudanças. Eles procuraram fazer a reforma para manter os padrões originais conforme o Iphan determinou. Aparentemente, a obra está bem realizada e vai permitir a devolução de um espaço simbólico e essencial para a cultura brasiliense e nacional”, disse o relator.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 TCDF faz visita técnica no Teatro Nacional antes de reabertura Divulgação/TCDF 2 de 4 Teatro Nacional VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 4 Teatro Nacional Júnior Aragão 4 de 4 12/07/2021. Brasília-DF. Imagens do Teatro Nacional após anos desativado. Fotos: Arthur Menescal/Especial Metrópoles Arthur Menescal/Especial Metrópoles

A última decisão do processo, de abril deste ano, o TCDF solicitou informações à Secretaria de Cultura sobre o andamento da reforma prevista para a Sala Villa Lobos e resultado da solicitação feita ao Ministério da Cultura para que as obras de reforma do Teatro Nacional Claudio Santoro, da Sala Alberto Nepomuceno e do Espaço Dercy Gonçalves fossem incorporadas ao Plano de Investimentos do Governo Federal.

Segundo Renato Rainha, após a reinauguração da Sala Martins Pena, que marcará a reabertura do Teatro Nacional, o TCDF seguirá fiscalizando o andamento da reforma do patrimônio. “Agora, nós vamos acompanhar olhando os aspectos mais técnicos, que serão avaliados no processo”, enfatizou.

A reinauguração da Sala Martins Pena está agendada para esta quarta-feira (18/12), com concerto exclusivo para os operários da obra.