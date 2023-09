TCR e Turismo Nacional anunciam etapa em Cascavel

O Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), terá um final de ano agitado. Depois da Stock Car Pro Series, mais três campeonatos promovidos pela Vicar anunciaram que não irão competir em Brasília devido ao prazo de finalização das reformas da pista da Capital Federal. A TCR Brasil, TCR South America e Turismo Nacional mudaram o local do evento conjunto que estava agendado para o Autódromo de Brasília.

A prova será realizada no circuito de Cascavel, uma vez que o Autódromo Zilmar Beux vem recebendo diversas melhorias nos últimos meses e se encontra em condições de receber um evento internacional. Os promotores, no entanto, mantiveram a data original do calendário, três de dezembro, porém agora em novo local.

2024 no DF – Segundo o CEO da Vicar, Fernando Julianelli, a alteração não afetará a programação das categorias. “Aguardamos o máximo que pudemos e entendemos agora que os prazos da obra não vão permitir que possamos competir em Brasília. Então, tivemos que fazer uma opção para 2023. Foi uma pena, pois todos estávamos muito entusiasmados com a volta daquele autódromo. Mas, no ano que vem, correndo tudo bem como estamos prevendo, estaremos lá com certeza”, comentou Julianelli.