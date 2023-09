TCR: Yannantuoni celebra vitória no Velopark: ‘A verdade é que foi uma grande corrida’

Fábian Yannantuoni foi o grande vencedor da corrida 2 do TCR South America, sendo este seu primeiro triunfo nesta temporada do campeonato sul-americano. O argentino estava alinhado na primeira posição do grid de largada da prova que aconteceu no autódromo do Velopark e foi o primeiro a levar a bandeirada.

Contudo, mesmo na liderança da corrida desde que as luzes verdes foram apagadas, Yannantuoni e seu Toyota Corolla #5 não tiveram moleza. No início, o argentino sofreu com as investidas de Manuel Sapag e com muito foco conseguiu abrir uma vantagem que mal passou dos 2s.

No final, quando a vitória estava nas mãos de Yannantuoni, ele viu logo no retrovisor e poucos segundos depois, Raphael Reis com o CUPRA TCR #77. Apesar da tentativa do brasileiro, o argentino teve braço para manter a posição de honra e cruzar a linha de chegada em primeiro.

“A verdade é que foi uma grande corrida. Não tínhamos o carro mais rápido, mas largando na frente conseguimos aproveitar a posição e sustentar. Me pressionaram em alguns momentos, porém consegui defender os ataques sem cometer erros e chegar no final com o Raphael Reis que estava muito rápido e consegui sustentar. Sofremos alguns momentos, mas deu para vencer a prova, foi importante”, disse Fábian ao final da corrida.

O piloto da Paladini Racing agora se encontra motivado para a próxima etapa, no Autódromo Velocitta.

“Me falaram que o Velocitta é uma pista incrível, uma das melhores do calendário. Estou ansioso para conhecê-la. Claramente vamos chegar motivados depois dessa vitória e vamos buscar vencer novamente. Agradeço a todos da equipe e nos vemos no Velocitta”, completou um sorridente Fábian.

O TCR South America volta a acelerar nos dias 21 e 22 de outubro no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).