TCU determina auditoria urgente na Previ devido a possível risco de gestão

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo, determinou nesta quinta-feira que seja realizada, com “urgência urgentíssima”, uma auditoria na Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. O foco da fiscalização será a análise dos investimentos e a gestão dos recursos da entidade, que detém um patrimônio de R$ 290 bilhões, sendo o maior fundo de pensão do país.

Segundo o “O Globo”, a decisão atende a um pedido do ministro Walton Alencar, que relatou preocupações com o desempenho da Previ e possíveis irregularidades na administração. O tribunal já havia solicitado informações em agosto e outubro do ano passado, mas os dados internos ainda não foram entregues.

O alerta do TCU ocorre em meio ao déficit de R$ 14 bilhões registrado entre janeiro e novembro de 2024 no Plano 1 da Previ. O resultado contrasta com os saldos positivos acima de R$ 5 bilhões registrados nos anos anteriores. O rendimento de 2023 foi de apenas 1,58%, percentual considerado “insignificante” pelo ministro Walton Alencar, que destacou quedas em todas as classes de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, ativos imobiliários e investimentos estruturados.

“Tal fato é seríssimo, elevando os riscos dos segurados da Previ ao paroxismo. Comparativamente aos anos anteriores, foi pífio o desempenho atual dos planos (…), o que demonstra a situação de inequívoco risco para todos os beneficiados pelo plano, sem falar de sérios problemas de gestão que parecem estar a afligir a entidade”, afirmou Walton.