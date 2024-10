TCU quer acompanhar impacto de bets nos custos da saúde pública

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, defendeu, nesta terça-feira (2/10), a aprovação de ação de controle para acompanhamento dos custos envolvidos na saúde pública e o impacto no poder de compra das família com as apostas de quota fixas, as chamadas bets.

Em comunicação da presidência da Corte de Contas, Dantas afirmou que, além da movimentação de dinheiro pelos apostadores, o mercado de apostas também pode repercutir no orçamento da saúde.

“Com a inclusão de ações voltadas à população com vício nas bets, haverá possibilidade de um aumento significativo nos atendimentos em saúde mental realizados na Atenção Primária à Saúde e nos Centros de Atenção Psicossocial”, escreveu o ministro.

Ele defendeu ainda o monitoramento das ações propostas pelo governo federal para prevenir, por exemplo, a lavagem de dinheiro, o roubo de dados dos apostadores e o envolvimento de menores de idade.

Preocupação com o Bolsa Família No documento, Bruno Dantas também citou alguns relatórios de consultorias privadas e do Banco Central (BC) sobre os recursos envolvidos no mercado de apostas.

O relatório do BC, divulgado na semana passada, indicou que, somente no mês de agosto, 5 milhões de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets via Pix.

Segundo o Banco Central, dos beneficiários do Bolsa Família, 4 milhões são chefes de família (quem de fato recebe o benefício) e enviaram R$ 2 bilhões (67%) por Pix para as bets.

Diante disso, o ministro considerou que o montante de recursos despendidos por uma grande parcela dos beneficiários do programa em apostas suscita questões que demandam ação por parte do Tribunal.

Ele, então, propôs aos demais integrantes do TCU a aprovação de ação de controle para que a Secretaria-Geral de Controle Externo possa ser informada dos dados do mercado e siga acompanhando o tema.

Lula fará reunião Nesse mesmo contexto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião prevista para esta quinta-feira (3/10), com ministros das pastas envolvidas no assunto — Fazenda, Desenvolvimento Social, Esportes e Saúde.

Na ocasião, Lula deverá discutir com seus auxiliares o impedimento de apostas de beneficiários do Bolsa Família, o banimento de determinadas formas de pagamento, como o cartão de crédito, e assuntos relacionados à dependência psicológica dos apostadores.

Novos regulamentos poderão ser publicados nos próximos dias e semanas em decorrência do que vier a ser definido nessa reunião.