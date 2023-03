Teatro Gamboa estreia agenda de março com espetáculos, podcast Mesa de Bar e show em homenagem a Djavan

“MEU (Djavan)” é o show que a cantora Camila Jatobá apresenta nesta quarta-feira (1º), a partir das 19h, abrindo a agenda de março do Teatro Gamboa. Em formato on-line, com transmissão no site https://www.teatrogamboaonline.com.br – onde também é possível adiquirir os ingressos gratuitos (disponíveis também pelo whatsapp do teatro, no número 71 98631-3925).

O show faz parte do projeto “MPB – Música Profunda Brasileira”, do selo ABISSAL, que busca pesquisar e curar pérolas da MPB antiga. Camila mergulha no universo do artista, contando com um processo de construção do show ao vivo, incluindo a escolha do repertório e do tom, bem como um bate-papo com o público.

Para Jatobá, Djavan é sua principal referência e ela buscará mostrar um lado do artista que o público possivelmente ainda não conhece. O nome do show, “MEU”, é homônimo de uma das músicas preferidas da cantora, que destaca a particularidade das canções escolhidas por serem menos conhecidas. A direção musical será assinada por Samuca Borges. Juntos, eles planejam apresentar uma leitura de Djavan mais experimental e minimalista.

A terceira temporada do Mesa de Bar Podcast estreia na segunda-feira (06), a partir das 19h, no Teatro Gamboa. Os episódios serão gravados ao vivo, com a plateia formada por ouvintes do projeto, e transmitidos na íntegra pelo YouTube a cada segunda-feira de março. Os convidados serão chamados para debaterem assuntos atemporais com linguagem leve, simulando um bate-papo em uma mesa de bar. A host do programa é Allana Gama, gerente de conteúdo digital e Mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea. O projeto acontece em formato on-line, os ingressos custam R$15/R$30.

Na quinta-feira (2), o espetáculo teatral “O Avesso do Everest” estreia temporada no Gamboa, a partir das 19h, em formato presencial. Em dado momento de sua jornada, uma menina se depara com um buraco no meio do caminho.

Ela cerca a sua borda por alguns dias até chegar bem perto e olhar lá dentro. Movida por uma atração irresistível, resolve entrar. Lá, ela vai entender que esse era o único caminho possível: descer até o fundo para, só então, quem sabe, subir de volta do outro lado. O solo, concebido e atuado por Carol Alencar e dirigido por Nayara Brito, aborda um tema que se tornou particularmente sensível com a experiência da pandemia da Covid-19: a saúde mental.

No espetáculo, essa realidade é tocada de maneira lúdica e cercada de simbologias, facilitando a recepção do tema, mas sem prejuízo à profundidade que lhe é característica. Dialogando com uma forte vertente do teatro contemporâneo, que vem apostando em narrativas biográficas, a dramaturgia é construída, entre outras referências, a partir de relatos da própria atriz em sua experiência com o tema abordado.

“A ideia de fazer esse solo surgiu de uma crise, de uma visita séria e longa ao fundo do poço. Quem nunca foi parar no fundo do poço e achou que não teria saída, né?”, pergunta Carol Alencar, que também afirma: “O que a gente quer com esse espetáculo é mostrar pras pessoas que elas não estão sozinhas”.

Os ingressos custam R$15/R$30, à venda na bilheteria do Gamboa uma hora antes do início do espetáculo, ou antecipadamente no whatsapp 71 98631-3925. A peça será apresentada em todas as quintas de março, no Teatro Gamboa.

É nos dias 03 (sexta) e 04 (sábado) de março que o Gamboa recebe, às 19h, o Sound Healing – Bahia Cura, trabalho terapêutico desenvolvido por Peu Alves na linha da Terapia do Som. O trabalho é composto de uma rede de apoio de artistas que compõem um grupo musical que toca “Música Medicina”, como músicas de reza, pontos de Orixás, canções com mensagens de luz e sons espirituais.

O grupo tem a Bahia em sua condução, com elementos como o berimbau, pandeiro, atabaque e agogô presentes no trabalho, dando a musicalidade baiana viva ao conjunto. O espetáculo traz o poder dos instrumentos através da concepção dos elementos da natureza: ar, terra, fogo e água.

Cenas instrumentais, cantadas, dançadas e recitadas compõem este espetáculo que mostra a força da cura do povo baiano. No primeiro dia, o evento acontece em formato híbrido, com presença do público no teatro e transmissão on-line; no segundo dia apenas no formato presencial. Os ingressos custam R$15/R$30, à venda uma hora antes do início do espetáculo, ou pelo whatsapp do Gamboa.