Tebet fará apresentação do Orçamento ao Congresso nesta terça (3/9)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, fará uma apresentação formal do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, nesta terça-feira (3/9). O texto será apresentado ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou a proposta ao Congresso na última sexta-feira (30/8). Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a apresentação desta terça vai detalhar os pontos da peça orçamentária.

“A partir daí vamos tratar, com a Comissão Mista do Orçamento (CMO), com os líderes da Câmara e do Senado, toda a tramitação do projeto de lei orçamentária, junto com a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] que já está em debate nesse momento”, pontuou Padilha.

Nesta segunda-feira (2/9), o presidente da CMO, Julio Arcoverde (PP-PI), manifestou preocupação com o foco do governo em arrecadação, conforme a proposta enviada.

“Manifesto minha preocupação com o foco da proposta na arrecadação de impostos, e não na priorização da melhoria da gestão pública, da eficiência nos gastos e da redução da carga tributária que são fundamentais para gerar empregos, criar oportunidades e aumentar a confiança dos investidores”, disse Arcoverde, em nota.

Antes de ser enviado à sanção presidencial, o PLOA será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.