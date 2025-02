Tecido esquenta com a luz para ajudar quem mora no frio

Qual foi o lugar mais gelado que você já visitou? Qual a menor temperatura que você já presenciou na vida?

No Brasil, o recorde oficial pertence ao município de Caçador, em Santa Catarina. No dia 30 de junho de 1952, os termômetros marcaram -14ºC. Medições extraoficiais, porém, já indicaram números menores, como os -17,8 °C em Urubici, também no estado catarinense.

No mundo, o recorde pertence à Estação russa Vostok, na Antártida. Em 21 de julho de 1983, a temperatura chegou aos -89,2 °C!

Eu não conheço neve nem nunca senti uma temperatura muito abaixo de zero, mas os relatos apontam que o frio extremo machuca. Uma sensação esquisita de dificuldade de respirar. Tem gente que fala até em dor nos ossos.

Pensando nessas pessoas que enfrentam temperaturas baixíssimas, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, desenvolveram um tecido inteligente que converte luz em calor. Os experimentos mostraram que o material é capaz de se esquentar para mais de 50 °C.

Como funciona o tecido inteligente que transforma luz em calor

Os cientistas recorreram a polímeros fototérmicos , que são substâncias semelhantes ao plástico, mas que convertem luz em calor .

, que são substâncias semelhantes ao plástico, mas que convertem . Eles pegaram nanopartículas dessas polímeros e colocaram em uma matriz de fibras de poliuretano termoplástico (PTU) , um material amplamente usado para produzir roupas impermeáveis ​​e roupas esportivas.

, um material amplamente usado para produzir roupas impermeáveis ​​e roupas esportivas. A equipe também incorporou vários corantes sensíveis à temperatura (termocrômicos) na mistura durante o processo de fiação, dando a esses fios a propriedade de mudar de cor conforme a temperatura do material aumenta.

A ideia dos cientistas é usar a luz do Sol como fonte de calor para aquecer o tecido das roupas – Imagem: Bangprikphoto/Shutterstock

Os testes foram feitos em um ursinho de pelúcia.

Os cientistas tricotaram um suéter vermelho para o bichinho e o colocaram em exposição ao Sol.

Em 10 minutos, o vermelho sumiu, dando lugar ao branco.

O mais impressionante é que, nesse período, a temperatura da roupa passou de 20 °C para 53,5 °C !

! Vale dizer que o tecido inteligente tem uma textura macia e elástica , o que permite que o material se estique até cinco vezes o tamanho original.

, o que permite que o material se estique até cinco vezes o tamanho original. De acordo com o estudo, o suéter conseguiu reter suas propriedades de mudança de cor e temperatura mesmo após 25 lavagens .

. Os avanços da pesquisa foram publicados no periódico Advanced Composites and Hybrid Materials.

Possíveis usos

Vale destacar que uma roupa que supera os 50 °C só deve ser usada em situações bem específicas. Não é no frio de Campos do Jordão, no interior paulista, por exemplo.

A ideia de uma temperatura tão alta assim é para equilibrar as coisas em meio à neve, quando os termômetros ficam abaixo da casa dos -20 °C.

De acordo com os pesquisadores, esses tecidos podem ser úteis em resgates nas montanhas. Ou em cidades que vivem invernos extremamente rigorosos.

Uma lã e um casaco de couro ajudam no frio de São Paulo, mas não fazem milagre em temperaturas abaixo de zero – Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vale destacar que já existem materiais parecidos, mas todos eles contam com componentes caros, como nanomateriais metálicos ou elementos de aquecimento incômodos alimentados por bateria.

A equipe canadense está trabalhando agora no preparo do novo material para fabricação comercial, mas ainda precisa fazer mais testes antes que ele possa ir para o público.

“Os próximos passos desta pesquisa se concentram na redução dos custos de produção, na ampliação do processo de fabricação e na garantia de que as fibras sejam seguras para contato prolongado com a pele”, disse o engenheiro químico Yuning Li, autor principal do estudo.

As informações são do Live Science.

O post Tecido esquenta com a luz para ajudar quem mora no frio apareceu primeiro em Olhar Digital.