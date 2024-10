Tecladista Henrique Eleotério é preso nos EUA por violência doméstica

Henrique Eleotério, tecladista conhecido no meio gospel, foi preso nos Estados Unidos por violência doméstica após agredir sua esposa. O músico, de 31 anos, irmão do cantor Samuel Eleotério e ex-tecladista da Vigília dos Asafes e da banda do ex-cantor gospel Jota A., foi detido no condado de Flagler, Flórida, no último dia 5 de outubro de 2024.

De acordo com o relatório do Gabinete do Xerife do Condado de Flagler, Henrique teria se envolvido em uma briga com sua esposa, durante a qual a empurrou, fazendo com que ela batesse a cabeça na quina de uma parede. Após o impacto, Henrique chamou uma ambulância, temendo pela gravidade dos ferimentos. No hospital, os médicos suspeitaram que se tratava de um caso de violência doméstica e acionaram as autoridades.

Eleotério foi preso e está sendo acusado de battery aggravated domestic (agressão doméstica agravada) e de false imprisonment (prisão ilegal), ambos crimes graves. Segundo o relatório, ele aguarda julgamento e foi enquadrado como prisioneiro de alta classificação.

A fiança de Henrique foi estabelecida em US$ 100.000, aproximadamente “R$ 500 mil reais”, dividida em dois valores de US$ 50.000 cada. O músico segue detido na Prisão do Gabinete do Xerife do Condado de Flagler. Até o momento, não há informações sobre sua defesa ou a data do julgamento.

