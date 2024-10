Técnica que assinou laudo de doador com HIV se entrega à polícia

A funcionária do laboratório PCS Lab Saleme Jacqueline Iris Bacellar de Assis, 36 anos, que assinou um dos laudos de órgãos infectados por HIV, se entregou à polícia, nesta terça-feira (15/10), na Delegacia do Consumidor, na Cidade da Polícia, zona norte do Rio de Janeiro.

Jacqueline estava foragida desde a última segunda-feira (14/10), quando um mandado de prisão foi expedido contra ela e outros envolvidos no caso. A técnica chegou na delegacia ao lado de dois advogados. A suspeita de assinar os exames errados de HIV não falou com a imprensa após questionamentos sobre os laudos.

A auxiliar administrativa do laboratório PCS Lab Saleme, empresa que está sendo investigada por emitir exames falsos de HIV no Rio de Janeiro, foi quem assinou o laudo atestando que um dos doadores não tinha HIV.

Universidade nega diploma

A Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera afirmou que não reconhece o diploma de biomédica encaminhado pela auxiliar administrativa Jacqueline Iris Bacellar de Assis.

No diploma, datado de 26 de abril de 2022, é dito que a mulher fez o curso de Biomedicina, na Universidade Pitágoras Anhanguera. A instituição de ensino não identificou o documento em seus registros.

“A instituição não emitiu certificado de conclusão de curso de graduação, de qualquer natureza, para a Jacqueline Iris Bacellar de Assis”, diz a nota da instituição.

Na última segunda-feira (14/10), Jacqueline, que se apresenta como técnica em patologia clínica, foi alvo de uma operação da polícia.

O laboratório afirma que a técnica enviou um registro de tela do diploma da Unopar de biomédica ao ser contratada. Além do certificado, a carteira profissional com habilitação em patologia clínica também foi remetida à clínica.

O Metrópoles não conseguiu contato com a defesa da auxiliar administrativa. O espaço segue aberto.