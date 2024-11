Técnico de enfermagem é indiciado por suspeita de abusos contra pacientes em UPA de Curitiba

O técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira foi indiciado pela Polícia Civil sob a suspeita de ter cometido abusos contra pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Industrial de Curitiba. Até o momento, sete vítimas foram identificadas, incluindo duas que teriam sido estupradas, além de outras que foram fotografadas sem consentimento pelo acusado. Wesley foi preso no dia 29 de outubro e, durante o interrogatório, confessou que os abusos ocorreram enquanto as vítimas estavam sob efeito de sedativos. A descoberta dos crimes se deu quando o namorado do técnico encontrou gravações comprometedoras em seu celular, o que levou à denúncia.

Além das acusações de abuso sexual, foi revelado que Wesley é portador do HIV e tinha plena consciência dos riscos de transmissão do vírus. Essa informação levanta preocupações adicionais sobre a saúde das vítimas envolvidas no caso. A Prefeitura de Curitiba tomou medidas imediatas e informou que o técnico foi demitido do hospital. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público para que as devidas providências legais sejam tomadas. A Secretaria Municipal da Saúde também recebeu pedidos de informações de familiares de duas das vítimas, sendo que uma delas já faleceu.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA