Técnico de laboratório envolvido na contaminação de transplantados no RJ é preso

O biólogo Cleber de Oliveira dos Santos, técnico de laboratório contratado pelo PCS Lab Saleme, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (16), ao desembarcar de um avião no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O técnico, que era o último foragido, atuava na análise clínica no material que chegava da Central Estadual de Transplantes e teve a prisão decretada na segunda-feira (14).

Cleber teria liberado os órgãos que infectaram seis pacientes transplantados com HIV, segundo as investigações. Após a prisão de um dos sócios do PCS Saleme e outro técnico, na segunda-feira (14), ele era o último dos foragidos. No Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, ele foi preso no local e levado para a Delegacia do Consumidor (Decom).