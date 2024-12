Técnico do Boca Juniors quer contratação de zagueiro do Flamengo

A temporada do futebol brasileiro chegou ao fim, mas o mercado da bola já está a todo vapor. Dessa vez, o nome de Léo Pereira, do Flamengo, é ligado ao Boca Juniors.

De acordo com o canal argentino TYC Sports, o treinador Fernando Gago enviou uma lista de possíveis reforços para a próxima temporada e o defensor do Flamengo aparece como desejo do clube hermano. Léo Pereira é prioridade para o setor defensivo.

Desde que chegou ao Rubro-Negro, o defensor atuou em 219 jogos, 11 gols e tem 10 títulos conquistados: uma Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três estaduais. Vale destacar que Léo Pereira tem contrato com o clube Rubro-Negro até o final de 2027.

Para a temporada de 2025, o Boca Juniors vai disputar a pré-Libertadores e espera o vencedor de Alianza Lima, do Peru, e Nacional, do Paraguai.