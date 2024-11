Técnico do México é ferido na cabeça por torcedores em derrota para Honduras

O técnico da seleção do México, Javier Aguirre, foi ferido na cabeça ao ser atingido por uma garrafa atirada por torcedores na derrota da equipe para Honduras por 2 a 0 na sexta-feira (15), no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Ao final da partida disputada no estádio Francisco Morazán, na cidade hondurenha de San Pedro Sula, com cerca de 20 mil espectadores, Aguirre passava em frente a uma arquibancada quando foi atingido na cabeça e saiu de campo ensanguentado.

A federação Mexicana de Futebol (FMF) condenou o episódio de violência e fez um apelo a “todos os envolvidos no futebol” para que colaborem a fim de “criar um entorno seguro para todos”. Além disso, a FMF informou que tomou medidas “para pedir à Concacaf que atue conforme o regulamento depois do ocorrido”. Por sua vez, o técnico de Honduras, o colombiano Reinaldo Rueda, declarou em entrevista coletiva que está “triste porque [Aguirre] é um ser humano”.

“Isso não pode acontecer. Quero pedir desculpas à toda a delegação do México, a todo o povo mexicano e ao professor Aguirre”, acrescentou Rueda, ex-técnico do Flamengo (2017). “Todo o esforço que os jogadores fizeram em campo foi prejudicado, todos se entregaram (…) é muito lamentável”, continuou o treinador.

Aguirre, por sua vez, minimizou o incidente. “É futebol, não acontece nada”, declarou o mexicano, que se solidarizou com os hondurenhos afetados pela tempestade tropical que assola o país desde quinta-feira. Honduras venceu a partida com dois gols do atacante Luis Palma no segundo tempo (64′ e 83′). O jogo de volta que definirá o classificado para a semifinal da Liga das Nações da Concacaf será disputado no dia 19 de novembro, no estádio Nemesio Diez, em Toluca.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP