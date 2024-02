Técnico do TRE é investigado por faltar e dar atestado falso

PF/Divulgação

1 de 1 Policial federal cumprido mandado de busca e apreensão – Foto: PF/DivulgaçãoA Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação CID Z76.5 nesta quinta-feira (22/2). O objetivo é apurar o crime de falsidade documental cometida por servidor público federal. Um mandado de busca e apreensão, deferido pela Justiça Federal em Fortaleza (CE), foi cumprido em João Pessoa (PB).

Foram apurados indícios de crimes de falsidade documental, uso de documento falso e estelionato qualificado por um técnico judiciário, lotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Fortaleza (CE), com uso de atestados médicos falsos para se ausentar do trabalho ilicitamente.

Após comunicação do TRE-CE, foram realizadas investigações pela PF, com apreensão de celulares e computador do investigado.

As penas dos crimes investigados podem chegar a 11 anos de prisão. O nome da operação remete aos indícios apurados no inquérito policial de simulação de doença por parte do servidor público.

