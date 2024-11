Técnico do Vasco se desculpa com a torcida após declaração sobre vaias

O técnico do Vasco, Rafael Paiva, pediu desculpas ao torcedor cruzmaltino. O pronunciamento do treinador aconteceu por conta de uma fala dele, em coletiva de imprensa após a derrota vascaína para o Internacional, quando disse que “não tem torcida que mais vaia jogador”.

Em publicação nas redes sociais, Paiva declarou que queria destacar o nível de exigência do torcedor do Vasco, mas não quis ofender, além de não ter se expressado na melhor forma.

“Ontem um recorte minha na coletiva chamou atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma”, disse Paiva.

Além da fala na coletiva de imprensa, a sequência negativa do Vasco coloca em dúvida o trabalho de Paiva. Com a derrota para o Internacional, o Cruzmaltino chegou a terceira resultado negativo seguido. Além disso, nos últimos 13 jogos, foram apenas duas vitórias da equipe de São Januário.

O Vasco ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro e ainda está na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

Confira o pronunciamento de Rafael Paiva:

“A responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem um recorte minha na coletiva chamou atenção quando destaquei o nível de exigência do torcedor vascaíno. Peço desculpas se não me expressei da melhor forma.

Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós (torcida + grupo) respondemos da melhor forma. Temos quatro jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias.

E o apoio deste torcedor é fundamental neste processo, como foi ao longo de toda a história do clube e desta temporada. Sei do privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor e para o que o Vasco merece”, disse Paiva.