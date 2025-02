Técnico Leonardo Jardim é apresentado no Cruzeiro

Após derrota em casa no clássico mineiro, o Cruzeiro apresentou, nesta segunda-feira (10/2), o técnico Leonardo Jardim. O português chega para substituir Fernando Diniz.

Na Europa, o técnico português já treinou Sporting, Mônaco, Olympiacos e Braga. O seu mais recente trabalho foi comandando algumas equipes da Arábia Saudita e foi multicampeão com os times na Ásia.

Treinador foi apresentado na Toca da Raposa. Português chega para a vaga de Fernando Diniz. Técnico foi apresentado para a torcida neste domingo (9/2)

Um velho conhecido de Leonardo Jardim é o camisa 10 da Raposa, Matheus Pereira fazia parte do elenco que o luso treinador comandou em 2021, quando estava no Al-Hilal. Nas temporadas que estiveram juntos, foram campeões da Champions da Ásia, Supertaça da Árabia Saudita e do Campeonato Saudita.

Leonardo Jardim esteve presente antes da bola rolar no clássico mineiro e foi apresentado para mais de 60 mil torcedores cruzeirenses no Mineirão. O técnico deve estrear com a Raposa no duelo da última rodada do campeonato estadual, que acontece nesta quarta-feira (12/2), às 19h45, na Arena do Jacaré.

O Cruzeiro já está com a vaga garantida para a semifinal e vai terminar a fase inicial na liderança do grupo mesmo com uma rodada de antecedência. A última vez que o clube celeste foi campeão do campeonato mineiro foi em 2019.