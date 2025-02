Tecnologia alemã ajuda SC a detectar casos graves de dengue

A um custo total de R$ 7,9 milhões, Santa Catarina ganhou um reforço no combate à dengue em 2025. Cerca de 800 aparelhos, que vão identificar a gravidade de pacientes diagnosticados com a doença, serão disponibilizados em 33 cidades catarinenses. A tecnologia, de origem alemã, deve chegar até fevereiro em todas as cidades contempladas.

Segundo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems), o equipamento, chamado hemoglobinômetro, faz o monitoramento do hematócrito, ou seja, mede a porcentagem de glóbulos vermelhos no sangue. Com isso, casos mais graves devem ser identificados de forma mais rápida.

