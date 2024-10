Tecnologia no Apple Watch Series 10 poderá chegar aos iPhones

É natural que empresas como a Apple, que estão presentes em diferentes categorias de produto, acabem por aproveitar determinadas tecnologias em certos dispositivos e adaptá-las para outras áreas.

Diz o site The Elec que é isso que acontecerá com a LPTO3, uma tecnologia que começou por ser anunciada para o recente Apple Watch Series 10 e que poderá chegar aos iPhones no futuro.

Esta tecnologia proporciona não só uma maior eficiência energética, como ainda um desempenho superior da tela – oferecendo uma luminosidade superior em cerca de 40%.

Não se sabe ainda quando é que esta tecnologia poderá chegar aos iPhones, mas é certamente possível que tal aconteça daqui a dois anos em 2026.

