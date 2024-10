Teixeira de Freitas Decide: Marcelo Belitardo é Reeleito com Maioria Avassaladora!

Neste domingo (06), Teixeira de Freitas (BA) viveu um dia histórico com a reeleição de Marcelo Belitardo (União) para mais quatro anos de mandato, consolidando sua liderança com uma vitória esmagadora. O atual prefeito garantiu impressionantes 64,27% dos votos válidos, com 51.156 eleitores depositando confiança em seu trabalho à frente do município.

A ampla diferença sobre seu principal adversário, Uldurico Junior, que obteve apenas 22,78% dos votos (18.130 no total), evidenciou a força da coligação “Teixeira no Caminho Certo”, composta por partidos como PDT, PRD, DC, União e Solidariedade.

A vitória expressiva de Belitardo reflete não apenas sua popularidade, mas o reconhecimento da população pelos avanços realizados em seu primeiro mandato. O resultado das urnas foi um verdadeiro aval ao trabalho de um gestor que, de acordo com os eleitores, soube ouvir a comunidade e trazer soluções para os desafios de Teixeira de Freitas.

O cenário das eleições 2024 na cidade reafirma o compromisso de Belitardo em manter a cidade no caminho do desenvolvimento e crescimento, em um momento crucial para o futuro de Teixeira de Freitas. A voz das urnas foi clara: a cidade quer seguir em frente!