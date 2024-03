Teixeira de Freitas está em nível de Risco Alto para ocorrências de chikungunya, dengue e zika

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica (VIEP) e Programa de Endemias — informa que o município de Teixeira de Freitas já se encontra em Risco Alto (Nível 3) para as ocorrências de arboviroses.

Já foram notificados à VIEP 1.702 casos de arboviroses de janeiro até o momento. Somente na semana entre os dias 3 e 10 de março foram informados 558 casos, um aumento de 107,4% em relação à semana anterior. De acordo com o último censo de ocupação de leitos, há 6 pacientes internados na enfermaria e nenhum em leito de UTI, tanto no Hospital Municipal como na rede privada. Na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), há 2 crianças internadas. Houve 01 óbito de um homem de 33 anos com comorbidades, por chikungunya.

Diante deste cenário, a Prefeitura executa uma série de ações voltadas ao combate do mosquito Aedes aegypti como: aplicação de pulverizador costal com inseticida para eliminar os mosquitos adultos, monitoramento por drone de estruturas que apresentam água parada, e mutirões em vários bairros da cidade voltados para a coleta de entulhos nas vias públicas e às visitas domiciliares pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE). Juntamente com o Núcleo Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, a administração pública reivindicou o carro de dispersão de inseticida Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como “Fumacê”, ao Governo do Estado, que foi atendido e está aguardando data para sua circulação, conforme cronograma da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB).

(Fotos: Marley Ribeiro)

A participação ativa da comunidade na prevenção das arboviroses é essencial para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e os danos à saúde em decorrência dessas doenças.A Prefeitura disponibilizou o Disk Dengue, canal de comunicação para denúncias sobre possíveis criadouros do Aedes aegypti, que pode ser acessado pelo número (73) 3011-2763 de segunda a sexta-feira. Confira algumas medidas de proteção clicando aqui.

