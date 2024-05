Teixeira de Freitas sedia encontro da RENAST; confira

Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, promoveu na terça-feira (07), o encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) no auditório da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Organizado pela equipe do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST), o evento reuniu os técnicos de referência dos municípios que atuam com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, discutindo as ações que devem ser implementadas em cada território e de acordo com suas particularidades.

O CEREST de Teixeira de Freitas contempla 13 municípios do Extremo Sul baiano a partir da assistência aos trabalhadores inseridos no mercado formal, informal e com diversos tipos de vínculos empregatícios. Através do trabalho realizado, o centro foi considerado o melhor CEREST da Bahia em 2021 e 2022; e em 2023 esteve entre os 3 melhores, segundo avaliações do Ministério da Saúde.

