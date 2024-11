Teleton 2024 arrecada R$ 36 milhões em doações para AACD

A 27ª edição do Teleton, realizada neste final de semana, foi um marco de solidariedade e superação, arrecadando R$ 36 milhões para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Este valor superou em muito a meta inicial de R$ 5 milhões, demonstrando o poder da união e do compromisso social em prol de uma causa nobre. Desde sua estreia em 1998, o Teleton tem sido um evento crucial para a captação de recursos destinados ao tratamento de crianças com deficiência, e este ano não foi diferente, mesmo com a ausência do icônico Silvio Santos. Sua filha, Silvia Bravanel, assumiu o papel de anfitriã, destacando a importância do apoio contínuo para melhorar a qualidade de vida dos pacientes atendidos pela AACD.

A AACD é uma instituição que realiza mais de 800 mil tratamentos anuais, dos quais 80% são realizados através do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o SUS cobre apenas uma pequena fração dos custos totais, tornando as doações arrecadadas pelo Teleton vitais para a manutenção dos serviços oferecidos. Marcelo Ares, coordenador médico da AACD, enfatizou a complexidade do trabalho realizado pela instituição, que exige constante investimento e aprimoramento para manter o padrão de atendimento. Ele também destacou a importância de a sociedade conhecer e apoiar o trabalho da AACD, incentivando doações ao longo de todo o ano.

O apresentador do 3 em 1, Evandro Cini representou a Jovem Pan no evento. Cini expressou sua honra em participar do Teleton e ressaltou o impacto positivo do trabalho da AACD na vida das pessoas com deficiência. Ele destacou que a instituição não apenas oferece acesso à saúde, mas também promove qualidade de vida, permitindo que os pacientes vivam melhor ao lado de suas famílias.

Publicado por Luisa Cardoso