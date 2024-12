Tem Brasil na lista: veja os 10 destinos que serão tendência em 2025

Uma pesquisa feita anualmente pelo Booking com previsões de viagem descobriu quais serão os destinos queridinhos dos brasileiros em 2025. Os resultados mostraram que, desta vez, os viajantes fugirão do convencional a fim de conhecer novos e menos badalados lugares pelo mundo.

De acordo com o levantamento, 83% dos turistas brasileiros pretendem descobrir cidades menos lotadas, enquanto 78% deles querem embarcar em retiros de longevidade. Ainda, 57% almejam realizar atividades noturnas em locais com temperaturas mais baixas.

Confira, a seguir, 10 destinos que serão tendência em 2025, segundo a pesquisa:

Villajoyosa – Espanha

Situado na província de Alicante, no sudeste da Espanha, o município de Villajoyosa (ou la Vila Joiosa) é a viagem perfeita para quem quer apreciar as belezas naturais do litoral espanhol.

Suas praias são sossegadas, e suas casas coloridas são o cartão-postal da região. Além do cenário único, a cidade oferece uma culinária rica e pontos turísticos que merecem a visita.

San Pedro de Atacama – Chile

Na América do Sul, o Chile também vem chamando atenção dos viajantes de plantão, em especial o deserto de San Pedro de Atacama. Situada ao norte do país, em um dos lugares mais secos do planeta, a região fica a uma altitude de 2.400 metros, o que permite admirar belíssimas noites estreladas.

Cânios de arenito, salinas e picos vulcânicos também se destacam em San Pedro de Atacama.

Sanya – China

Sanya é uma província no sul da China localizada na Ilha de Hainan. Suas praias de águas cristalinas e montanhas paradisíacas encantam os turistas dos quatro cantos do mundo.

Com temperaturas elevadas o ano todo, o lugar comporta 20 quilômetros de costa, além de atrações imperdíveis como parques, cavernas e fontes termais.

João Pessoa – Brasil

Outro recanto que vem se destacando nos últimos tempos está no Brasil, especificamente no Nordeste. Conhecida como Porta do Sol (já que é lá que o Sol nasce primeiro em todo o continente americano), a cidade de João Pessoa, na Paraíba, impressiona desde as praias até o centro histórico.

Se aventurar pela cultura local é um dos privilégios de quem desembarca na região. Muito forró, festas de São João, gastronomia tradicional e prédios históricos fazem parte desse tesouro brasileiro.

Trieste – Itália

De volta ao continente europeu, uma charmosa cidade costeira na Itália atrai interessados por sua rica mistura de culturas (italianas, eslovenas e austríacas), além paisagens rochosas, pastagens e florestas.

Sua arquitetura emblemática e seus pontos turísticos incríveis justificam por si só por que Trieste está como um dos destinos que mais vão bombar em 2025.

Tromsø – Noruega

Considerada a capital mundial da aurora boreal, Tromsø é a maior cidade do norte da Noruega. Palco de um espetáculo de cores no céu noturno, o lugar também proporciona experiências inesquecíveis como observação de baleias do Polo Norte e passeios de trenós puxados por cachorros.

A 350 km ao norte do Círculo Polar Ártico, a região é muito lembrada por suas casas de madeira históricas.

Willemstad – Curaçao

Capital da ilha de Curaçao, Willemstad hospeda uma das praias mais lindas do Caribe. A pouco mais de 95 km da costa da Venezuela, o destino é a escolha ideal para quem busca mergulhar no mar azul turquesa ou explorar a rica cultura regional.

Há uma infinidade de praias para conhecer em Curaçao, eleita Patrimônio Mundial da Unesco. Mas suas ruas repletas de edifícios coloniais coloridos também são uma parada obrigatória para quem pretende visitar a ilha.

Houston – Estados Unidos

Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Localizado no Texas, trata-se de um destino muito cobiçado pelos turistas. A região já foi eleita uma das cidades favoritas dos EUA e até mesmo um dos recantos de férias mais acessíveis do país.

Palco de várias atrações e pontos turísticos, o lugar “respira” arte, esportes e gastronomia. Para famílias com crianças, é possível se aventurar nos museus interativos, parques e zoológicos.

Tignes – França

Queridinho dos brasileiros que procuram adrenalina nas montanhas cobertas por neve, Tignes, na França, certamente, é uma das melhores estações de esqui para passar as férias. A estância nos Alpes franceses é uma das mais concorridas e sofisticadas durante o inverno, com atividades que vão além do esqui e do snowboard.

Em meses mais quentes, Tignes não deixa a desejar, oferecendo outras programações, como montanhismo, experiências gastronômicas e festivais de vinhos.

Naha – Japão

Capital e maior cidade da ilha de Okinawa, no sul do Japão, Naha é um destino cheio de personalidade e com vida noturna bastante ativa. Desde o reino de Ryukyu, seu porto é uma das principais rotas comerciais entre China, Japão, Coreia e o sudeste asiático.

Próximo de Taiwan e a menos de três horas de voo de Tokyo, o local também é chamado de Havaí do Japão. Uma de suas atrações mais emblemáticas é o Castelo de Shuri, listado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.