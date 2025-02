Temores de guerra comercial após tarifas de Trump abalam mercados globais; entenda

Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta segunda-feira, 3, uma vez que os temores de uma guerra comercial e seu impacto sobre a economia global abalavam os mercados em todo o mundo, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas pesadas sobre México, Canadá e China.

No fim de semana, Trump impôs novas e pesadas tarifas de 25% sobre as importações de México e Canadá, e de 10% sobre a China – o que, segundo ele, pode causar sofrimento de “curto prazo” para os norte-americanos.

“Quebrar o comércio global pode parecer a coisa a ser feita para ressuscitar a economia industrial dos EUA, mas, ao quebrar o comércio, você interrompe os fluxos globais de capital necessários para financiar o déficit orçamentário dos EUA”, escreveu um analista da GlobalData.TS Lombard em nota.

Trump disse que conversará nesta segunda-feira com os líderes de Canadá e México, que anunciaram tarifas retaliatórias, mas minimizou as expectativas de que mudará de ideia.

O Canadá e o México anunciaram taxas retaliatórias imediatas, enquanto a China também anunciou contramedidas.

Trump ainda alertou que as tarifas sobre a Europa “definitivamente acontecerão”, mas não ofereceu nenhuma clareza.

Queda em Wall Street e na Europa

O futuro do S&P 500 caía 1,35%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,51%, e o futuro do Dow Jones recuava 1,22%.

A maioria das ações de chips despencava, com a Nvidia caindo 3%, enquanto a Broadcom perdia 3,4%.

A maior parte das ações de megacaps também recuava, com a Apple e a Microsoft caindo cerca de 2% cada.

Trump ainda alertou que as tarifas sobre a Europa “definitivamente acontecerão”, mas não esclareceu seus planos.

Balanços corporativos continuam no radar, com a Alphabet, a AMD, a PayPal e a Eli Lilly sendo algumas das empresas proeminentes que divulgarão seus resultados trimestrais nesta semana.

Das 178 empresas do S&P 500 que divulgaram resultados até o momento, mais de 75% divulgaram lucros que superaram as estimativas de analistas, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Na Europa, o índice STOXX 600 caía 1,48%, a 531,55 pontos, recuando em relação à máxima recorde de sexta-feira.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 1,29%, a 8.562 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 2,06%, a 21.285 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 1,92%, a 7.797 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 1,56%, a 35.903 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 1,32%, a 1.205 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,79%, a 6.472 pontos.

O post Temores de guerra comercial após tarifas de Trump abalam mercados globais; entenda apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.