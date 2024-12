Temperaturas seguem amenas na região Sudeste nesta quarta

Nesta quarta-feira (11), a previsão do tempo para São Paulo indica uma redução nas chuvas em comparação ao dia anterior. A capital paulista e a região metropolitana, que enfrentaram fortes chuvas na terça-feira, terão um dia marcado por períodos de sol intercalados com chuvas. As temperaturas devem permanecer amenas até o final da semana, proporcionando um clima mais agradável para os paulistanos.

Em contraste, outras regiões do Brasil devem se preparar para condições climáticas mais severas. Áreas do Espírito Santo e do leste de Minas Gerais estão na rota de chuvas mais intensas, causadas pela presença de uma frente fria marítima. Esta frente fria está conectada à umidade da Amazônia, o que também afeta regiões como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e o norte de Mato Grosso do Sul. Durante a primeira quinzena de dezembro, a região sul do Brasil registrou chuvas significativas, mas a previsão é que essas precipitações migrem para o Sudeste até o final do mês, resultando em um longo período de chuvas e temperaturas amenas.

O mapa de chuvas destaca que, além do Sudeste, o Centro-Oeste e o norte de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais terão períodos de tempo mais firme. No entanto, temporais são esperados em Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As condições climáticas nessas áreas exigem atenção redobrada dos moradores, especialmente em regiões propensas a alagamentos e deslizamentos de terra.

As temperaturas máximas previstas para hoje variam em diferentes capitais do país. São Paulo deve registrar uma máxima de 25ºC, enquanto Porto Alegre pode chegar a 28ºC. Em Campo Grande, a temperatura pode atingir 33ºC, em Cuiabá 35ºC, e em Manaus 30ºC. A capital paulista continuará com temperaturas amenas e chuvas intercaladas com sol até o final da semana, oferecendo um alívio temporário das condições climáticas mais severas que outras regiões do país enfrentarão.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA