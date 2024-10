Tempestade atinge São Paulo e provoca apagões em diversos bairros

Uma forte tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite desta sexta-feira (11), provocando apagões em diversos bairros. Por volta das 19h30, a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. De acordo com a Defesa Civil estadual, os ventos mais intensos, de 87,3 km/h, foram registrados às 19h40 na estação meteorológica da Lapa/Vila Leopoldina, na zona oeste da capital.

Outras áreas também registraram ventos fortes, como o Aeroporto de Congonhas, com rajadas de 78 km/h, além de Campo Limpo/Capão Redondo, com ventos de 61,6 km/h, e Santana/Carandiru, com 45,36 km/h, este último às 17h10. Moradores de diversas regiões, como o centro da cidade, Pinheiros (zona oeste) e Vila Mariana (zona sul), relataram fortes ventanias.

Na Granja Viana, o vendaval derrubou uma grande árvore nas proximidades do Alphaville da Granja, atingindo a rede elétrica e um veículo que passava pela avenida São Camilo. No bairro da Freguesia do Ó, a fachada do Colégio Inovação foi arrancada pelo vento, embora a unidade estivesse fechada no momento. Na região central, em Campos Elíseos, moradores ouviram um forte barulho antes de um apagão completo, e na rua Vitorino Carmilo, o vento arrancou o telhado de um imóvel.

Essa tempestade é parte de uma sequência de frentes frias que está trazendo chuvas fortes, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, com previsão de que a instabilidade continue até, pelo menos, a segunda quinzena de outubro. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado (12), deve ser marcado por chuva intensa em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e no norte de Mato Grosso.

Após meses de clima quente e seco, com a falta de chuvas durando cerca de seis meses, a chegada da frente fria vem trazendo mudanças climáticas significativas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para praticamente todo o Estado de São Paulo, indicando perigo de tempestades com risco de acumulado de até 100 mm de chuva por dia, além de possíveis quedas de granizo, cortes de energia, queda de árvores, alagamentos e danos em áreas agrícolas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos