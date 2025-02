Tempestade na Região Metropolitana de SP faz Defesa Civil enviar novo alerta severo

Na noite desta sexta-feira (31), a Defesa Civil de São Paulo disparou novo alerta para smartphones da Região Metropolitana de São Paulo, classificado como “severo” e buscando avisar da forte chuva que cai na região.

Algumas das regiões que receberam o alerta foram os bairros da Bela Vista e Tatuapé, em São Paulo (SP), e o ABC Paulista. O Olhar Digital também recebeu a mensagem, por conta da forte chuva com raios e trovões que atingia a cidade de Ribeirão Pires (SP), no ABC.

Envio foi feito na noite desta sexta-feira (31) (Imagem: Rodrigo Mozelli/Olhar Digital)

O órgão também realizou o aviso pelo X. Enquanto isso, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a cidade de São Paulo (SP) em estado de atenção às 21h13.

O CGE indicou que “as chuvas na forma de pancadas se espalharam pela Capital paulista nesta noite de sexta-feira. Segundo os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, as chuvas mais intensas atingem a região entre o Centro e parte das Zonas Norte e Leste da Cidade. Nas próximas horas estas áreas seguem em lento deslocamento para a Zona Leste, Guarulhos e ABC paulista”.

Chuva forte persiste em áreas da capital nas proximas horas com risco para alagamentos e deslizamentos. Mantenha-se em local seguro. · Como proceder: https://t.co/x5QtwiRvIa #DefesaCivilProtegeVoce pic.twitter.com/xBFyKirn3g — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) February 1, 2025

Leia mais:

Chuvas podem causar alagamentos em SP

Confira, abaixo, as regiões em estado de atenção para alagamentos:

Zona Leste às 21h13

às 21h13 Zona Norte às 21h13

às 21h13 Centro às 21h13

às 21h13 Marginal Tietê às 21h13

às 21h13 Zona Oeste às 20h50

às 20h50 Zona Sul às 20h50

às 20h50 Zona Sudeste às 20h50

às 20h50 Marginal Pinheiros às 20h50

Algumas regiões de São Paulo estão sob risco de alagamento (Imagem: Reprodução/X/Defesa Civil SP)

O que pode estar no gelo de 1,2 milhão de anos atrás encontrado na Antártida?

Na base Little Dome C, na Antártida, um grupo de pesquisadores de dez países europeus diferentes conseguiu coletar amostras de gelo de 1,2 milhão de anos atrás. O marco é histórico e poder ajudar o grupo de cientistas a entender como o clima da Terra mudou no passar do tempo.

Leia a matéria completa aqui

O post Tempestade na Região Metropolitana de SP faz Defesa Civil enviar novo alerta severo apareceu primeiro em Olhar Digital.