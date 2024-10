Tempestade tropical Trami deixa Filipinas devastada e ao menos 126 mortos

A tempestade tropical Trami causou a morte de pelo menos 126 pessoas nas Filipinas, onde chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra e enxurradas que devastaram vilarejos. O governo local alertou sobre a existência de áreas isoladas, o que pode indicar um número elevado de desaparecidos. Essa tempestade se destaca como uma das mais mortais dos últimos anos em um país que enfrenta, em média, cerca de 20 grandes tempestades anualmente. Trami, a décima primeira grande tempestade do ano, atingiu principalmente as províncias do norte das Filipinas. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas tenham sido impactadas, com quase 500 mil buscando abrigo em mais de 6.300 centros de emergência. A situação é crítica, e as autoridades estão mobilizadas para atender as necessidades das vítimas.

O presidente Ferdinand Marcos comentou sobre a gravidade da situação, afirmando que a quantidade de chuva registrada em um único dia corresponde ao que normalmente seria esperado em um ou dois meses. Ele também destacou que muitas áreas ainda permanecem alagadas e inacessíveis, dificultando os esforços de resgate e assistência. As Filipinas, frequentemente atingidas por fenômenos climáticos severos, enfrentam um desafio significativo com a passagem de Trami.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA