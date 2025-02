Tempestades provocam caos na madrugada em cidades de São Paulo

Neste sábado (1°), diversas cidades de São Paulo enfrentaram graves problemas causados por chuvas fortes que começaram na noite de sexta-feira (31) e seguiram pela madrugada. A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas persistentes na capital e municípios vizinhos, com um alerta extremo para Guarujá, litoral sul.

Na cidade costeira, cerca de 80 pessoas foram retiradas de suas casas por risco de enchentes e deslizamentos e levadas para abrigos temporários. Alagamentos afetaram cidades como Diadema, Santo André, São Bernardo, na região do ABC paulista, além de Guarulhos e Franco da Rocha, na região metropolitana.

Nível da água sobe e policiais militares resgatam família que teve casa alagada pela chuva na zona leste de São Paulo ➡️ Um recém-nascido de 3 meses, um bebê de um ano e duas mulheres foram resgatados pela PM. Confira: https://t.co/4Mppyk4WWb pic.twitter.com/pOwwmytQkM — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) February 1, 2025

Na capital, a chuva alagou ruas, transbordou o rio Tietê e causou deslizamentos. No Jardim Pantanal, na zona leste, as ruas ficaram cheias novamente, já que o bairro está na área de várzea do rio Tietê. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que havia 28 pontos de alagamento na cidade até esta manhã. Em algumas regiões, os córregos transbordaram e pelo menos oito casas foram destruídas, deixando 12 pessoas feridas.

De acordo com o G1, o sistema de trens também foi afetado, com interrupção na linha 7-Rubi entre Caieiras e Botujuru, devido a deslizamentos que atingiram os trilhos.

Ambos os sentidos da Marginal Tietê, em São Paulo, ficaram alagados e intransitáveis em diversos pontos. Crédito: Defesa Civil SP

Prefeitura de São Paulo mobiliza equipes para minimizar impactos da chuva

O Corpo de Bombeiros registrou 69 chamados sobre enchentes durante a noite e madrugada, 19 para queda de árvores e 8 para desmoronamentos.

A Prefeitura de São Paulo mobilizou 145 equipes de limpeza com mais de 2.700 servidores e 3.300 veículos de zeladoria com 1.769 funcionários para minimizar os impactos da tempestade. Além disso, 220 agentes de trânsito monitoraram as principais vias da cidade para garantir a fluidez.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades paulistas que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas horas foram:

Caieiras (Jardim Marcelino): 95mm

Ferraz De Vasconcelos (Centro): 87mm

Ferraz De Vasconcelos (Pres. Castello Branco): 81mm

São Paulo (Cidade Tiradentes 2): 80mm

Cabreúva (Centro): 79mm

Franco Da Rocha (Parque Paulista): 78mm

São Paulo (Jardim Guapira): 73mm

Franco Da Rocha (Jardim Luciana): 72mm

Guarulhos (Vila Nova Bonsucesso): 68mm

São Paulo (Jardim Romano): 67mm

Caieiras (Jardim Vera Tereza): 67mm

Francisco Morato (Jardim Primavera): 67mm

Guarulhos (Jardim Nova Cidade): 64mm

Mairiporã (Vila Nova Juqueri): 62mm

São Paulo (José Bonifácio): 60mm

Mairiporã (Apolinário): 55mm

