Tempo em São Paulo se estabiliza com sol e chuvas isolada até o fim de semana

Após a passagem de uma frente fria, o estado de São Paulo experimenta uma melhora nas condições climáticas nesta segunda-feira (21). O sol deve aparecer entre nuvens, com temperaturas mínimas em torno de 16°C e máximas que podem alcançar 27°C. No entanto, a nebulosidade tende a aumentar ao longo da tarde, trazendo a possibilidade de chuvas isoladas. Na terça-feira (22), a previsão indica que o sol continuará a brilhar entre as nuvens, com mínimas de 17°C e máximas que podem chegar a 30°C. No final do dia, há expectativa de chuvas rápidas. Já na quarta-feira (23), o cenário será de céu nublado, com chances de garoa, e as temperaturas variando entre 19°C e 24°C.

A quinta-feira (24) promete um retorno do sol, elevando as temperaturas até 32°C, embora haja a possibilidade de chuvas isoladas. Na sexta-feira (25), a temperatura máxima deve cair para 28°C. O fim de semana trará um resfriamento maior, com máximas de 24°C no sábado e 20°C no domingo, além de previsão de chuvas na manhã do dia das eleições. A Baixada Santista deve enfrentar uma semana com padrões climáticos semelhantes, alternando entre sol e chuvas isoladas, com temperaturas máximas variando entre 24°C e 30°C. O litoral norte, por sua vez, apresentará um céu mais nublado, com máximas entre 20°C e 29°C. No interior do estado, as mínimas devem oscilar entre 21°C e 22°C, enquanto as máximas ficarão entre 27°C e 31°C, com previsão de chuvas em todos os dias da semana.

