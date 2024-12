Tempo permanece firme no Sul e Sudeste nesta terça

A região da Grande São Paulo enfrentou um calor intenso no início da semana, com temperaturas que chegaram a cerca de 30ºC. No entanto, a previsão para esta terça-feira (17) trouxe um alívio parcial, com uma leve queda nas temperaturas, que devem variar entre 27ºC e 28ºC. Essa mudança é atribuída à passagem de uma frente fria pelo Sudeste do Brasil. Apesar disso, a frente fria ainda se encontra em alto mar e não deve provocar chuvas na capital paulista. Em contraste, outras regiões do país, como o Espírito Santo, o leste e norte de Minas Gerais, o Distrito Federal e Goiás, além de partes da Região Norte, incluindo Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Amapá, têm previsão de chuvas fortes para hoje.

No Sul do Brasil, o ciclone subtropical Biguá, que se transformou em uma depressão subtropical, já se afastou em direção ao alto mar, eliminando o risco de chuvas fortes na região. O tempo deve permanecer firme nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, bem como no sul de Mato Grosso do Sul e em áreas do interior de São Paulo. No entanto, o sul do estado de São Paulo e o Rio de Janeiro podem enfrentar chuvas mais intensas. A umidade se espalha por outras áreas do Brasil nesta última semana da primavera, com o verão se aproximando, previsto para começar no dia 21 de dezembro às 6h05.

As temperaturas máximas para hoje incluem 28ºC em São Paulo, 26ºC em Belo Horizonte, 32ºC em Campo Grande, 31ºC em Cuiabá e 25ºC em Porto Alegre, todas ligeiramente mais baixas em comparação com o dia anterior. Essa leve queda nas temperaturas traz um alívio temporário ao calor intenso que tem sido registrado em várias partes do país. A expectativa é que a semana continue com essas condições climáticas, proporcionando um respiro para os moradores das regiões afetadas pelo calor.

*Com informações de Paula Nobre