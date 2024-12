Temporal causa alagamentos e deixa um morto em São Paulo

Na tarde desta quinta-feira (6), a região metropolitana de São Paulo foi surpreendida por uma forte chuva. Um homem morreu na zona norte da capital, após ser levado por uma enxurrada. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da vítima por volta das 6h na altura da rua Tico-Tico-do-Campo, no Jardim Vista Alegre, após intensas buscas que haviam sido interrompidas na noite anterior. Um vídeo que circula nas redes sociais capturou o momento em que o homem é arrastado pela correnteza, enquanto outra pessoa que o acompanhava conseguiu se salvar.

Foram registrados cerca de 20 chamados para quedas de árvores e dois para alagamentos. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, que se estendeu até as 18h30. O horário de pico coincidiu com a chuva intensa, resultando em um congestionamento de 1.297 km, conforme dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Este número ficou próximo do recorde do ano, registrado em 9 de agosto, com 1.510 km de lentidão. Nesta sexta, o cenário climático apresenta uma melhora significativa, com céu azul e temperaturas em elevação, podendo chegar a 30 °C. No entanto, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alerta para a possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no final da tarde, devido ao tempo abafado.

Publicado por Luisa Cardoso