Temporal em Belo Horizonte deixa diversos bairros debaixo d’agua

Um intenso temporal atingiu Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (10), provocando alagamentos em diversos bairros da cidade. A Defesa Civil avaliou que a chuva foi “extremamente forte” em áreas como o centro-sul, oeste e Barreiro. Até as 15h15, o Corpo de Bombeiros não havia recebido solicitações de socorro, embora a previsão de precipitação tenha sido revisada, passando de 50 para até 110 milímetros. A administração municipal já havia emitido um alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas até o próximo domingo (13), e organizou uma força-tarefa para lidar com possíveis desastres naturais. Durante o temporal, o nível do Ribeirão Arrudas aumentou significativamente, resultando em águas turvas.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas propensas a alagamentos e a não trafegar por ruas inundadas. Além disso, é importante que crianças não brinquem nas enxurradas e que a atenção seja redobrada em regiões de encostas e morros, que podem ser mais vulneráveis a deslizamentos. Em situações de emergência, a recomendação é que os cidadãos entrem em contato com a Defesa Civil ou com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) para obter assistência.

CHUVAS (mm), entre 13h e 17h do dia 10/10/24: Barreiro: 113,9 (103,5%)

Centro Sul: 72 (65,4%)

Leste: 65,6 (59,6%)

Nordeste: 26,6 (24,2%)

Noroeste: 25,4 (23,1%)

Norte: 10,2 (9,3%)

Oeste: 66 (59,9%)

Pampulha: 16,6 (15,1%)

Venda Nova: 8,2 (7,4%) Média de OUT 110,1 mm pic.twitter.com/CAHZ7R2GnH — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) October 10, 2024

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA