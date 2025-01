Temporal em São Paulo foi o mais intenso desde 1988; previsão é de mais chuva

A cidade de São Paulo enfrentou, nesta sexta-feira (24), o maior temporal em 24 horas registrado desde 1988, segundo dados da Climatempo. A chuva acumulada somou 124 milímetros, causando alagamentos e diversos transtornos em diferentes pontos da capital.

O fenômeno foi provocado por uma combinação de fatores climáticos, incluindo o excesso de calor e umidade no ar, a passagem de uma frente fria em alto-mar e a presença de uma circulação de ventos com tendência ciclônica no estado de São Paulo.

Temporal de sexta quebrou recordes de chuva em São Paulo

A Estação Meteorológica do Mirante de Santana , localizada na zona norte da cidade, registrou acumulados históricos.

Em apenas duas horas de chuva, o volume chegou a 121,8 milímetros, sendo 82 mm concentrados entre 15h e 16h .

. Esse foi o maior índice já registrado pela estação desde o início de suas medições, em julho de 2006.

Esse cenário extremo destacou os riscos associados a tempestades intensas, como alagamentos e a queda de árvores, que já haviam sido alertados pelos órgãos de emergência.

Fim de semana instável

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) divulgou, ainda na noite de sexta, as expectativas para o fim de semana. A cidade celebra seus 471 anos hoje (25).

No sábado (25), o dia será marcado por forte abafamento, com máxima de 32 °C, seguido por pancadas de chuva no fim da tarde. Essas precipitações podem vir acompanhadas de rajadas de vento e granizo.

Já o domingo (26) terá chuva de intensidade moderada a forte durante todo o dia, com temperaturas entre 21 °C e 28 °C. A Defesa Civil emitiu alerta para alagamentos, queda de árvores e transbordamento de córregos e rios, destacando a necessidade de atenção redobrada dos moradores.

Chuvas intensas até a próxima semana

As condições climáticas instáveis devem persistir até terça-feira (28), devido ao deslocamento de uma frente fria vinda do sul do país. A madrugada de sábado para domingo marcará o avanço desse sistema em direção ao sudeste, intensificando ainda mais as chuvas na região.

