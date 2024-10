Temporal em SP: queda de árvore provoca 1 morte na zona sul da capital

São Paulo — Uma pessoa morreu e outra ficou ferida devido à queda de uma árvore na Rua Professora Nina Stocco, altura do número 596, no bairro de Campo Limpo, zona sul da capital, durante temporal que atingiu a cidade na noite desta sexta-feira (11/10). As informações são do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme a corporação, a morte foi confirmada no local por um médico do Samu. Já a outra vítima foi levada para o pronto socorro da região.

Três viaturas dos Bombeiros foram destacadas para atender ao chamado. O caso será registrado pela Polícia Civil.

A tempestade que atingiu a capital e cidades da Grande São Paulo e provocou apagões, além de problemas nas linhas de trens e Metrô. Em razão da falta de energia, a Enel, empresa que distribuidora de energia no estado, divulgou nota, na qual esclarece que acionou o plano de emergência e colocou as equipes nas ruas ao longo da noite e madrugada para reconstruir os campos danificados.

Segundo relatos, bairros como Morumbi, Pinheiros, Perdizes, Barra Funda, Bela Vista, Jardins e Campo Limpo, e cidades da Grande São Paulo, como Diadema e Osasco, ficaram sem luz.

Toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção e segundo a Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) os bairros da Penha, na zona leste, e Santo Amaro, na zona sul, estão na eminência de alagamento. A informação é da útima atualização vista pela reportagem às 20h13.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta para temporais no estado de São Paulo. O orgão classificou o aviso como de “perigo”, o segundo em grau de severidade em uma lista de três possibilidades (perigo potencial – perigo – grande perigo).

Os riscos potenciais, segundo o Inmet, são de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a até 100 km/h e queda de granizo. Riscos de queda de luz também foram expostos.

Rajadas de vento

A Defesa Civil do Estado paulista registrou rajadas de vento em algumas regiões de São Paulo. Os ventos mais fortes foram registrados na Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade — 87,3 km/h, por volta das 19h40.

Imagens circulam nas redes sociais mostram temporal e a ventania na cidade. Em um vídeo registrado em Pirituba, bairro da zona norte, é possível ver as árvores sofrendo com os ventos.

No Aeroporto de Congonhas os ventos chegaram à 78 km/h.

Alagamentos

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), às 20h24, toda a capital estava em estado de atenção e as regiões de Santo Amaro (zona sul) e Penha (zona leste) apresentavam iminência de transbordamento. O estado de alerta na cidade foi encerrado às 21h00.

A avenida Francisco Morato, no Butantã, tinha pontos de alagamento intransitáveis em ambos os sentidos na altura da Rua Ministro Edmundo Lins. Já a avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, tinha alagamento intransitável, no sentido Mauá, na altura do Viaduto Antonio Sanchez de L. Junior.

Queda de árvores

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, foram registradas 14 quedas de árvores e dois desabamentos na capital e região metropolitana até às 21h00 desta sexta.