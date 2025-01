Temporal em SP? Saiba quais ruas você deve evitar em dias de chuva

São Paulo — A cidade de São Paulo tem quase 160 locais que são monitorados de perto e que podem ser alvo de interferência da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com desvios, bloqueios e inversões de sentido, caso seja determinado estado de atenção para alagamentos por causa da chuva.

Saber quais ruas devem ser evitadas durante um temporal é um bom caminho para não ficar preso com o carro no meio de uma enchente. Os temporais de verão costumam acontecer durante os fins de tarde e início da noite, quando muitos motoristas estão nas ruas, na volta do trabalho.

Sempre que é determinado estado de atenção em uma região, agentes de trânsito são deslocados para locais com histórico de alagamento. Esses pontos seguem também um ranking de prioridade.

Na região central, por exemplo, o Túnel do Anhangabaú (João Paulo 2º) tem prioridade total — é o primeiro da lista. Em 1999, um alagamento provocado por falhas nas bombas de sucção provocou pânico entre motoristas que estavam no local e que foram salvos pelos bombeiros, quando a água se aproximava do teto. Atualmente, essa passagem subterrânea têm oito bombas elevatórias, de dois tipos diferentes.

De forma geral, os túneis da capital paulista são pontos sensíveis em dias de chuva forte e são fechados, caso haja risco.

Na última semana, o Beco do Batman, em Pinheiros, virou um rio — porque está sobre um córrego, de fato. As vias que o cercam são consideradas como ponto de interferência e, segundo um croqui, todos os acessos devem ser fechados (ruas Harmonia, Aspicuelta, Simpatia, Medeiros, Gonçalo Alonso). Nesses casos, a agilidade é fundamental, porque, como mostrou câmera de segurança, foram 17 minutos entre o início da chuva e o caos total.

1 de 14 Túnel do Anhangabaú, na região central de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 2 de 14 Rio Aricanduva, na zona leste de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 3 de 14 Viatura da CET na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 4 de 14 Viatura da CET na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 5 de 14 Agente da CET na Avenida Abraão de Morais, na zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 6 de 14 Viatura da CET na Avenida Abraão de Morais, na zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 7 de 14 Viatura da CET na Avenida Abraão de Morais, na zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 8 de 14 Viatura da CET na Avenida Abraão de Morais, na zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 9 de 14 Carro passa em área alagada na Avenida Ricardo Jafet, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 10 de 14 Carro passa em área alagada na Avenida Ricardo Jafet, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 11 de 14 Piscinão Aricanduva IV, na zona leste de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 12 de 14 Piscinão Aricanduva IV, na zona leste de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 13 de 14 Piscinão Aricanduva IV, na zona leste de São Paulo William Cardoso/Metrópoles 14 de 14 Piscinão Jooji Hato, no Jabaquara, zona sul de São Paulo William Cardoso/Metrópoles

Um dos lugares mais lembrados por paulistanos quando de se trata de alagamento é a Avenida Ricardo Jafet, na zona sul. Não é necessário nem o transbordamento do Córrego Ipiranga para que os motoristas encarem os transtornos provocados pela chuva.

A frentista Raquel Santos, de 30 anos, fica em um dos pontos críticos da Ricardo Jafet, no cruzamento com a Rua Vergueiro, nas proximidades do Viaduto Saioá. Quando alaga, o posto onde ela trabalha vira refúgio para os motoristas. “Carro, moto. Fica lotado aqui, porque não tem como passar”, diz.

Segundo Raquel, as enchentes ocorrem com frequência na temporada de chuvas. “Sempre tem alagamento. Inclusive, no domingo, alagou tudo por aqui. Choveu, em 10 minutos, já alaga”, afirma.

Veja quais os pontos críticos no trânsito em dias de chuva