Temporal provoca estragos e afeta 26 cidade do Rio Grande do Sul

Um forte temporal atingiu o Rio Grande do Sul no final desta semana. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 26 municípios reportaram estragos entre esta sexta-feira, 29, e sábado, 30. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria de imprensa do órgão informou que as cidades relataram falta de energia, queda de árvores e telhados. Até o momento, entretanto, não há relatos de desabrigados, feridos ou mortos por causa da chuva. Segundo balanço das concessionárias, aproximadamente 227 mil clientes do estado estão sem luz. A tempestade na região já era aguardada pelas autoridades locais. Para o último final de semana do ano, O norte do Rio Grande do Sul e todo o território de Santa Catarina estão em alerta para transtornos como alagamentos e erosão do solo, com acumulados de chuva que podem variar entre 40 e 120 mm. Abaixo, confira as cidades gaúchas afetadas.

Municípios do RS afetados pelo temporal:

Cândido Godói

Cerro Largo

Chiapeta

Dezesseis de Novembro

Erechim

Giruá

Horizontina

Inhacorá

Lagoa dos Três Cantos

Nova Candelária

Paim Filho

Ponte Preta

Porto Lucena

Porto Vera Cruz

Porto Xavier

Rolador

Santa Cruz do Sul

Santa Rosa

Santo Cristo

São Francisco de Paula

São Luiz Gonzaga

São Nicolau

São Valentim

Tucunduva

Tuparendi

Ubiretama