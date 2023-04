Tendência nas redes sociais, homens adotam camisetas e cropped

“Reage, coloca um cropped!”, sentenciava o meme que inundou as redes sociais recentemente. No início, a peça parecia apenas restrita às mulheres. Porém, quem só enxerga limites impostos por gêneros na roupa perde a oportunidade de explorar as múltiplas possibilidades que a moda oferece. E agora os homens estão aderindo com vontade ao corte mais curto de camisetas, regatas e tops, deixando a barriga à mostra. Entre a década de 1970 e início dos 1980 , peças masculinas com corte que deixavam o abdômen de fora foram tendência internacional, muito apoiada pela cultura do culto ao corpo e a prática de esportes como skate e surf.

Agora, em 2023, vemos muitas marcas internacionais investindo, relatórios de agências de tendências apontando esse movimento e pequenas marcas brasileiras ligadas ao público jovem aderindo. Ou seja, a trend é real! Para fazer esse editorial em Salvador e instigar seu olhar para além dos rótulos, usamos peças da seção feminina de uma grande rede de lojas de departamentos. Todas couberam bem. Está mais que na hora do movimento pelo fim dessas divisões na moda acabarem. Roupa é roupa, o importante é vestir bem, ficar confortável e combinar com sua essência.

Dupla

Camiseta e segunda pele mais curtas combinadas dão um super efeito fashion.

Casual (MODA CROP 2)

Colete jeans é uma sobreposição mais leve, boa para nosso clima e casou bem com o cropped listrado . Colar de corrente arremata o visu.

Fresh (MODA CROP 3)

A versão de um cropped justo faz par com a bermuda cargo e pochete transpassada. Meia mais alta com tênis dá sempre um toque de estilo.



FICHA TÉCNICA

Fotos: Gardênia Passos (@gardenia.passos)

Produção de moda : Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Modelo: Emanuel Sants(@emanuelsants)

Locações: Centro Cultural Quabales (@quabales) / Ravegana Confeitaria (@raveganaconfeitaria)

Todas as peças são da Riachuelo (@riachuelo)