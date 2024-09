Tendências Futuras para Tablets em 2025

Os tablets têm evoluído significativamente nos últimos anos, e as tendências para 2025 indicam que esses dispositivos se tornarão ainda mais poderosos, versáteis e essenciais para diversos setores. Desde o uso doméstico até o profissional, os tablets continuam a se destacar como uma solução intermediária entre smartphones e laptops, combinando portabilidade e desempenho.

Modelos como o iPad da Apple, os tablets Samsung e os tablets Xiaomi são exemplos de como o mercado tem se adaptado às diferentes necessidades e preferências dos usuários. Vamos explorar as principais tendências esperadas para 2025 com mais detalhes.

Processadores Avançados e Desempenho de Alto Nível

Uma das maiores inovações esperadas para os tablets em 2025 está relacionada ao avanço dos processadores. Empresas como Apple, Qualcomm e Samsung estão em uma corrida tecnológica para desenvolver chips que aproximem os tablets do desempenho de laptops de última geração. Com os processadores da linha Apple Silicon (M1, M2 e, possivelmente, M3), a Apple já está liderando essa área, oferecendo tablets com desempenho extremamente rápido e eficiência energética impressionante.

Além disso, a Qualcomm e a Samsung também devem lançar processadores otimizados para multitarefa pesada, suporte a gráficos 3D e edição de vídeo de alta qualidade. Isso tornará os tablets ainda mais atraentes para profissionais que trabalham com design gráfico, edição de imagens e produção de conteúdo multimídia.

Tablets Infantis: Foco na Educação e Segurança

Os tablets voltados para crianças continuarão a evoluir, especialmente em termos de segurança digital e conteúdos educacionais. Marcas como Amazon, Samsung e fabricantes chineses estão desenvolvendo soluções que integram ferramentas de controle parental mais avançadas e recursos educacionais baseados em inteligência artificial (IA). Com isso, os tablets infantis poderão oferecer uma experiência de aprendizado personalizada, adaptando os conteúdos ao progresso e ao ritmo de cada criança.

Além disso, haverá mais atenção à durabilidade desses dispositivos, com telas resistentes a quedas e maior proteção contra o uso excessivo, tanto para proteger a saúde visual quanto mental das crianças. O uso de realidade aumentada (AR) também pode ser integrado em jogos e aplicativos educacionais, tornando o aprendizado mais interativo.

Ecossistema de Acessórios Expansivo

Outro aspecto importante para 2025 será o crescimento no ecossistema de acessórios compatíveis com tablets. A demanda por maior produtividade levará ao aumento do uso de teclados físicos, canetas digitais (stylus) e monitores externos. Por exemplo, o iPad 10 e o Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite já possuem suporte a diversos acessórios que transformam o tablet em uma estação de trabalho completa. Espera-se que outras marcas, como Xiaomi, ampliem a oferta de acessórios para acompanhar essa tendência.

Além disso, com o crescimento do trabalho remoto e do ensino à distância, acessórios como webcams de alta definição e microfones aprimorados ganham ainda mais popularidade, oferecendo uma melhor experiência para videoconferências e aulas online.

Displays Dobráveis e Novos Formatos

A tecnologia de telas dobráveis é uma das inovações mais aguardadas para os tablets em 2025. A Huawei, que recentemente lançou smartphone com 3 dobras, deve investir nessa tendência e desenvolver modelos de tablets dobráveis. Esses dispositivos permitirão aos usuários alternar entre um tablet compacto e uma tela de grandes dimensões, oferecendo mais flexibilidade para quem busca portabilidade e maior espaço de visualização.

Os tablets dobráveis podem se destacar no consumo de conteúdo multimídia, como filmes e jogos, além de oferecer uma experiência aprimorada para quem utiliza o tablet para desenho ou anotações com canetas stylus. A inovação no formato físico também poderá resultar em designs mais ergonômicos e práticos para transporte.

É importante lembrar que até o momento nenhuma empresa anunciou um tablet com essa funcionalidade!

Conectividade 5G e Expansão da Internet das Coisas (IoT)

O 5G já está se tornando realidade em muitos países, e até 2025, espera-se que a conectividade de alta velocidade esteja presente em praticamente todos os tablets. O 5G permite transmissões de dados extremamente rápidas, o que é essencial para streaming de vídeos em 4K ou até mesmo em 8K, bem como para jogos online sem atrasos.

Além disso, os tablets estarão ainda mais integrados ao conceito de Internet das Coisas (IoT), atuando como hubs para controlar dispositivos domésticos inteligentes (como termostatos, lâmpadas e câmeras de segurança), tornando-os parte integrante de casas conectadas. O avanço da inteligência artificial tende a ter maior integração com assistentes virtuais, facilitando o controle por comandos de voz.

Sustentabilidade: Materiais e Produção Mais Verdes

A sustentabilidade será uma prioridade crescente para os fabricantes de tablets até 2025. Com o aumento da consciência ambiental entre os consumidores, marcas como Apple já está implementando medidas para reduzir o impacto ambiental de seu IPad. Isso inclui o uso de materiais reciclados na fabricação de dispositivos, embalagens sustentáveis e a criação de baterias mais eficientes e duradouras, que reduzam a necessidade de substituições frequentes.

Outro ponto de destaque será a possibilidade de design modular, que permitirá aos usuários trocar peças individuais (como baterias ou telas) sem precisar substituir todo o dispositivo, aumentando sua vida útil.

Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR)

As tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) estão se expandindo rapidamente, e os tablets têm um enorme potencial para se tornarem plataformas centrais para essas experiências. Espera-se que, em 2025, mais tablets ofereçam suporte nativo para aplicativos e jogos de AR/VR, transformando a maneira como interagimos com o ambiente ao nosso redor.

Além de aplicações no entretenimento, a AR pode ser usada para fins educacionais, permitindo aos usuários explorar ambientes virtuais imersivos e aprender de forma mais interativa. Marcas como Apple e Samsung já estão desenvolvendo hardware e software que maximizam essas capacidades, e a tendência é que isso se amplie para outros setores, como comércio eletrônico, onde os consumidores podem experimentar virtualmente produtos antes de comprar.

Os tablets em 2025 estarão mais poderosos e integrados do que nunca, tornando-se ferramentas essenciais para trabalho, educação e entretenimento. Desde displays dobráveis até processadores de alta performance e conectividade 5G, os dispositivos se adaptarão às novas demandas dos usuários. Marcas como Apple, Samsung e Xiaomi continuarão a impulsionar a inovação, oferecendo uma ampla gama de opções para atender a diferentes perfis de consumidores.