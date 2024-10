Tenente da PM é alvo de nova fase de operação que apura morte de catador de material reciclável no Sudoeste baiano

Um tenente da Polícia Militar com atuação em Vitória da Conquista, no Sudoeste, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (11). Os mandados são cumpridos em nova fase da Operação Reciclagem, que apura a morte de um catador de material reciclável em 6 de agosto de 2020. A vítima, identificada como José Messias Souza Silva, foi morto em via pública enquanto trabalhava.

O cumprimento dos mandados ocorre na casa do oficial e na sede da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Celulares, documentos, arma e munições foram apreendidos. A operação foi deflagrada de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) e a PM, em Vitória da Conquista.

Foto: Divulgação / SSP-BA e MP-BA