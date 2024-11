Tenente do Bope recebe alta 1 semana depois de ser baleado em tentativa de assalto na RMS

Baleado em uma tentativa de assalto em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), um tenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) recebeu alta hospitalar no último sábado (2). A ação criminosa ocorreu no dia 27 de outubro e resultou na morte de um dos suspeitos. O outro acusado segue procurado pela polícia ainda nesta segunda-feira (4).

O tenente, identificado como Bandeira, estava a bordo de uma motocicleta a caminho da sede do Bope, em Lauro de Freitas, na mesma região, quando foi surpreendido por dois homens na altura da Rua 1, Conjunto CIA 1, em Simões Filho.