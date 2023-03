Tênis de Mesa: Brasil leva dois ouros em Aberto Paralímpico na Itália

A equipe brasileira de tênis de mesa conquistou seis medalhas nas disputas individuais do Aberto Paralímpico disputado em Lignano (Itália) entre os dias 15 e 18 de março. Os destaques foram os ouros de Bruna Alexandre, na classe 10, e de Sophia Kelmer, na classe 8.

A primeira medalha dourada do Brasil na competição foi conquistada por Sophia, que superou a francesa Lucie Hautiere nas semifinais, antes de bater a húngara Zsofia Arloy por 3 sets a 0 (parciais de 11/7, 11/5, 18/16) na grande decisão. Além disso, a equipe brasileira alcançou o lugar mais alto do pódio com Bruna Alexandre, que superou a polonesa Natalia Partyka por 3 sets a 2 na semifinal, antes de vencer Tzu Yu Lin, de Taiwan, por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/3, 11/3).

Brasil conhece adversários nos Pré-Olimpicos de Vôlei, em setembro. Bruna Alexandre e Sophia Kelmer conquistam ouro no Aberto Paralímpico de tênis de mesa da Itália: https://t.co/cj0BgDYY9r#LoteriasCaixa pic.twitter.com/7EQEfpULYV

— Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) March 17, 2023

“’O Aberto Paralímpico da Itália é, e sempre será, especial para mim, pois foi a primeira oportunidade na qual venci a Natalia Partyka [Polônia]. Sempre tive esse sonho e vencer a maior lenda do tênis de mesa paralímpico é um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Gostaria de agradecer ao Paulo Camargo, que me acompanhou e me ajudou nos momentos complicados nos jogos aqui na Itália”, comemorou Bruna Alexandre.

Em Lignano, o Brasil também garantiu duas pratas com Joyce Oliveira, na classe 4, e Paulo Salmin, na classe 7, além de dois bronzes na classe 3, com Marliane Santos e Thais Severo.