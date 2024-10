Tensão e boatos: Mobilização policial no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas gera Inquietação

Durante o período matutino deste domingo (27) de outubro, uma ação intensa de policiais no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF) sacudiu as redes sociais, causando um clima de inquietação entre moradores e familiares de detentos. Vídeos da chegada de várias viaturas da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) mostraram presença massiva de policiais na unidade prisional, enquanto parentes, aguardando do lado de fora, exibiam expressões de ansiedade e apreensão. E, com razão: domingo é dia de visitas no CPTF.

A rápida circulação das imagens nas redes logo alimentou rumores sobre uma possível rebelião, provocando ainda mais temor entre os familiares dos internos.

Contudo, não se tratou de um motim generalizado. Apurações revelaram que o movimento foi causado por um desentendimento entre internos do regime semiaberto, o que resultou numa intervenção dos agentes penitenciários, com o apoio estratégico da Polícia Militar para conter a situação e restabelecer a segurança.

Até o momento, não houve registros de feridos, e as autoridades locais seguem monitorando a unidade para garantir que o ambiente permaneça estável e seguro para todos.