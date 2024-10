Tensão no ar: Otan manda recado a Putin e inicia exercício nuclear

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) inicia nesta segunda-feira (14/10) seu exercício nuclear anual, o Steadfast Noon, que desta vez representa um recado velado ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“A dissuasão nuclear é a pedra angular da segurança dos Aliados”, disse o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte. “Steadfast Noon é um teste importante da dissuasão nuclear da Aliança e envia uma mensagem clara a qualquer adversário de que a Otan protegerá e defenderá todos os Aliados.”

O início da atividade militar foi anunciada pelo novo secretário-geral da aliança, Mark Rutte, durante visita à Londres na última quinta-feira (10/10).

Ao todo, o exercício nuclear contará com 2 mil militares de oito bases aéreas de países membros da Otan, e mais de 60 aeronaves. A simulação será realizado na Bélgica e na Holanda. Voos sobre a Dinamarca, Reino Unido e o Mar do Norte também estão programados.

Apesar de transportarem ogivas nucleares dos Estados Unidos, as aeronaves não vão carregar armas reais. A previsão é de que o exercício dure duas semanas.

Mesmo que o representante da Otan não cite a Rússia diretamente, analistas ouvidos pelo Metrópoles afirmam que o exercício é um aviso claro ao governo de Vladimir Putin, que desde o começo da guerra na Ucrânia aumentou não só a retórica nuclear, como também seu arsenal de armas de destruição em massa.

“Desde o começo da guerra na Ucrânia, em diversos momentos os russos têm colocado a questão da hipótese nuclear no tabuleiro geopolítico da Europa. Isso tem forçado a Otan a criar medidas de resposta, incluindo uma atualização da sua doutrina de emprego de armas nucleares”, explica Sandro Teixeira Moita, professor da Escola do Comando e Estado-Maior do Exército do Brasil. “O que estamos vendo agora é uma retomada de exercícios que eram feitos até os anos 1980, e tinham sido deixados de lado dando espaço para o lado das forças convencionais da guerra. Mas agora, a Otan tem voltado a aventar a possibilidade de uma guerra nuclear ou de como responder a um ataque nuclear russo”, completa o especialista.