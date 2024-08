Terça do Terror: conheça a nova série que está bombando na Netflix

Reprodução

1 de 1 Terça do Terror – Foto: ReproduçãoA Netflix adicionou uma nova série ao catálogo que promete aterrorizar quem assiste. A produção Terça do Terror traz contos assustadores baseados em casos reais, no estilo dorama, com reproduções criativas dos fatos.

A série foi inspirada em relatos aterrorizantes compartilhados por ouvintes do programa de rádio Angkhan Khlumpong, bastante popular na Tailândia. Na primeira temporada, oito histórias inéditas são apresentadas.

Nos episódios, assombrações, mistérios obscuros que desafiam a lógica e revelações de segredos familiares macabros são apresentados com narrativas envolventes. Um dos pontos altos da série é que cada episódio é dirigido por um diretor diferente.

