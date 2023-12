Terceiro avião com brasileiros e palestinos resgatados da Faixa de Gaza pousa em Brasília

A Operação Voltando em Paz, coordenada pelo governo federal para retirar brasileiros e familiares da Faixa de Gaza, cumpriu mais uma missão de repatriação na área de conflito neste sábado, 23. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou às 6h53 (horário local), na Base Aérea de Brasília (BABR). A bordo, estavam 30 passageiros repatriados da Faixa de Gaza. Nova fase da operação acontece duas semanas após a retirada da segunda leva de pessoas do território palestino. O terceiro grupo está em Rafah, única passagem entre Gaza e Egito, e ainda precisa cruzar a fronteira. Autorização para deixar o território palestino foi concedida a 34 pessoas pelas autoridades israelenses, mas o número real de resgatados só deve ser divulgado depois da chegada ao Brasil.

Após semanas de negociações, trinta e duas pessoas deixaram a Faixa de Gaza com destino ao Brasil em novembro, na primeira leva de repatriados. No grupo estavam 22 brasileiros e dez palestinos. Em 9 de dezembro, a segunda leva de brasileiros e parentes palestinos embarcaram rumo ao território brasileiro. Grupo era formado por 47 pessoas, a maioria palestinos parentes de brasileiros que haviam sido retirados do território em novembro. Em 12 voos coordenados pelo governo, um total de 1.555 passageiros e 53 animais domésticos foram resgatados desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.