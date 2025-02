Terceiro Turno: Adolfo Menezes é reeleito na presidência da AL-BA, mas até quando?

A presidência da Assembleia Legislativa da Bahia teve a confirmação, nesta segunda-feira, da recondução do atual presidente, deputado Adolfo Menezes, para mais um mandato à frente da Casa Legislativa. Com amplo apoio dos deputados, partidos e bancadas, Adolfo conseguiu 61 dos 62 votos possíveis na disputa, mostrando ser um presidente bem quisto e que quando falamos de costuras por apoios políticos, sabe realizar os pactos como ninguém. Apesar disso, uma pergunta fica no ar: até quando?

Por quanto tempo será presidente é um questionamento baseado em definições de Cortes superiores. Com o Supremo Tribunal Federal (STF) admitindo apenas uma reeleição para o mesmo cargo em todas as Casas Parlamentares do país, o caso de Adolfo pode ser enquadrado na questão. Com isso, o único adversário de Adolfo na disputa, o deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL, pediu à Justiça baiana a anulação da candidatura, além da promessa de uma ação direta de inconstitucionalidade que pode pôr fim ao mandato de Adolfo. Com isso, novas eleições podem ser convocadas.